Українцям розповіли про подвійний молодик і небезпечні дні, коли в грудні 2024 не варто нічого планувати.

Повний місяць у грудні традиційно називають «Холодним Місяцем» - воно знаменує початок зими і більш холодної, темної частини року.

Для духовних практиків Холодний Місяць означає необхідність дивитися всередину себе, шанувати особистісне зростання і готуватися до періоду відпочинку та роздумів.

Астрологічно кожен повний місяць під впливом знака зодіаку, який він займає.

Дізнайтеся, коли у грудні 2024 року не можна нічого не починати:

У грудні 2024 року повня випадає на знак Близнюків, комунікабельного повітряного знака, що легко пристосовується, відомого своєю інтелектуальною цікавістю, подвійністю та любов'ю до соціальної взаємодії.

З повним місяцем у Близнюках посилюється фокус на ясності, звільненні та нових починаннях, що робить цей час ідеальним для набуття розуміння, прийняття змін та підготовки до нових можливостей, що відкриються у 2025 році.

Грудень 2024 року унікальний тим, що в ньому буде подвійний молодик - це явище трапляється приблизно раз на 29 місяців.

На думку астрологів, місячні дні можна поділити на сприятливі та несприятливі, коли у грудні 2024 року не можна нічого не починати:

сприятливими днями – 1, 6, 7, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 грудня та найнесприятливіші випадають на 10 та 11 грудня.

Несприятливі дні у грудні деяких сферах -2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29.

Інші дні у грудні вважаються нейтральними.

Джерело: unian, medium.

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