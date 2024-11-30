Згідно з повідомленням компанії "Київстар", нові користувачі не зможуть підключити цей тариф після встановленої дати.

Мобільний оператор "Київстар" припиняє підключення до певного тарифу, але тільки для нових абонентів - для тих, хто вже підключений, цей тариф залишатиметься доступним.

Про це повідомили у самому "Київстарі".

Так, "Київстар" закриває тариф "Любов до батьків Домашній". Згідно з повідомленням компанії, нові користувачі зможуть підключити цей тариф до 2 грудня 2024 року включно. Ті, хто підключиться до цієї дати, зможуть й надалі користуватися послугами Домашнього Інтернету та обсягами цього тарифу на незмінних умовах.

З 3 грудня абонентам "Київстар" стане доступним новий тариф – LOVE UA Комфорт Домашній. Цей тариф розрахований на абонентів старше 60 років та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи. Однак подробиць про новий тариф компанія наразі не розкриває, зазначивши, що більше інформації буде доступно на офіційному сайті оператора в день запуску.

Також, з 29 листопада "Київстар" закриває для підключення кілька актуальних тарифів, але лише для нових абонентів. Для існуючих користувачів умови залишаються без змін. Ці тарифи отримають нові назви:

LOVE UA Світло 2024

LOVE UA Пісня 2024

LOVE UA Сила 2024

СуперГіг 2024

"Київстар" уточнив, що якщо клієнт підключиться до одного з цих тарифів до 28 листопада 2024 року включно, умови для нього не зміняться.

Останні новини України:

У "Київстар" повідомили важливу інформацію щодо тимчасового блокування номерів.

"Київстар" припинив роботу важливої послуги: що треба знати абонентам.

Як включити 5G на телефоні: фахівці назвали найпростіший спосіб.