Клієнтка Ощадбанку поділилася історією своєї мами, яка зараз перебуває за кордоном і має три рахунки в Ощадбанку.

Щоб закрити картку Ощадбанку, клієнт повинен особисто звернутися до відділення банку з необхідними документами та подати заяву на закриття рахунку.

Про це повідомила одна з користувачок Ощадбанку у відгуку на порталі Мінфін. Така процедура створює незручності для багатьох українців, особливо для тих, хто через повномасштабну війну виїхав за кордон, але залишив гроші на картці Ощадбанку.

Клієнтка Ощадбанку поділилася історією своєї мами, яка зараз перебуває за кордоном і має три рахунки в Ощадбанку — два з яких не використовуються. Один з рахунків — кредитний, а інший — зарплатний.

Зарплатна картка вийшла з терміну дії, але, відповідно до правил в Україні під час воєнного стану, термін дії картки мав би автоматично подовжитись. Проте за кордоном термінали не приймають картки з завершеним терміном дії, а Ощадбанк щомісяця списує 75 грн за обслуговування картки та 15 грн за SMS-інформування.

Клієнтка Ощадбанку звернулася до гарячої лінії банку, де їй порадили приїхати в Україну, щоб особисто закрити картку в тому відділенні, де вона була оформлена. Оскільки це неможливо, їй запропонували звернутися до консульства для виготовлення довіреності, щоб хтось інший зміг закрити рахунки.

Це складна і витратна процедура, а на додачу жінка отримала повідомлення про можливість списання коштів з кредитного рахунку через борг, хоча кредит вона не брала. Картка Ощадбанку була надана безкоштовно разом із зарплатною карткою.

Авторка відгуку висловила обурення, чому Ощадбанк не дозволяє своїм клієнтам закрити картку дистанційно, як це робить, наприклад, ПриватБанк та інші банки. Особливо в умовах війни, коли багато людей перебувають за кордоном.

Варто зазначити, що Ощадбанк не надає можливості закрити картку онлайн чи через дзвінок на гарячу лінію. Для цього необхідно особисто звернутись до відділення, де був відкритий рахунок, і подати відповідну заяву з документами, що підтверджують особу. Якщо цього не зробити, клієнт буде змушений продовжувати сплачувати комісію за обслуговування картки.

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