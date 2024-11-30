Мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла, проте потрібно дотриматись однієї важливої умови.

В Україні, під час відключень електроенергії, домашній інтернет може продовжувати працювати, проте немає вирішення проблеми відключень мобільного інтернету.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що потрібно робити, щоб Інтернет працюватиме навіть без світла.

Мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла. Головна умова – під’єднати роутер та оптичний термінал (ONU) до повербанка. Це забезпечить стабільний інтернет-зв’язок для вашого дому.

Міністерство цифрової трансформації, разом з іншими ініціативами, створило карту доступу до інтернету під час відключень. Вона містить інформацію про провайдерів, що надають послуги xPON, вартість підключення та контактні номери. Якщо у вас вдома немає підключення до xPON, перевірте, чи доступний цей сервіс у сусідів, і зверніться до відповідного провайдера.

Що стосується мобільного інтернету, то наразі немає універсального рішення, подібного до xPON. Для забезпечення безперебійного мобільного зв’язку важливу роль відіграє активна участь користувачів. Ось кілька корисних порад:

Тримайте ваші гаджети та павербанки зарядженими.

Використовуйте національний роумінг, якщо ваша мережа тимчасово недоступна.

Обмежте використання інтернету тільки для необхідних завдань під час відключень, щоб зменшити навантаження на мережу.

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