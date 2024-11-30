Під час обшуку у поліцейського були вилучені гроші, мобільний телефон та автомобіль.

На Закарпатті Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною прикордонною службою викрило правоохоронця на злочинній наживі, за скоєне йому загрожує в'язниця.

Подробиці повідомили у ДБР.

Інцидент стався наприкінці жовтня, коли до правоохоронця звернувся знайомий, який разом із товаришем планував виїхати з України. Поліцейський запропонував свою допомогу та пообіцяв підвезти їх до кордону з Угорщиною, а також надавати інструкції для безперешкодного переходу через кордон.

Злочинці передали йому частину суми — 5000 доларів — і вирушили до Мукачева, де зустрілися з правоохоронцем. Той доставив їх у прикордонну зону, дав вказівки щодо подальших дій, але прикордонники затримали ухилянтів.

Під час обшуку у поліцейського були вилучені гроші, мобільний телефон та автомобіль. Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, а суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. Вони зупиняли чоловіків, записували персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

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