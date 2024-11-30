Фігуранти були затримані, і їм оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ в Харкові викрила та знешкодила агентурну групу російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала схрони для диверсантів та агентів рф.

Подробиці повідомили у СБУ.

Зловмисники облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях Харкова. Метою було створення запасів для подальших підривних дій у регіоні. Сховища переважно знаходилися у лісопосадках, а координати вони передавали своєму російському куратору через месенджери.

Окрім цього, члени групи збирали розвіддані про бази Сил оборони України. Для цього вони об'їжджали території Харкова та його околиць, виконуючи дорозвідку за вказівками, отриманими від окупантів.

Як з'ясувало слідство, до складу групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружина одного з них — усі вони є жителями Харкова. Вони потрапили під увагу агресора через одного з «беркутівців», який ще до початку повномасштабної війни втік до Росії і почав співпрацювати з окупантами.

Контррозвідка СБУ оперативно виявила та задокументувала діяльність агентів. Під час затримання у них вилучили мобільні телефони з доказами зв'язків з російським ГРУ, а також бойові гранати РГД-5.

Фігуранти були затримані, і їм оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111), незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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