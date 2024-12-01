Крім того, у період воєнного стану члени родини отримують додаткову винагороду розміром 100 тисяч гривень.

Родичі військових, які потрапили в полон, опинилися у заручниках чи зникли безвісти, можуть отримувати грошове забезпечення, подавши відповідну заяву до військової частини, де раніше проходив службу військовослужбовець.

Які документи слід подати та кому можуть не надати виплату розповіли у Міністерстві оборони України.

Які виплати передбачені?

За військовослужбовцями, які перебувають у полоні або зникли безвісти, зберігається право на отримання таких видів виплат:

посадовий оклад за останнім місцем служби;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

інші регулярні щомісячні виплати.

Також враховуються зміни у вислузі років та нормах грошового забезпечення. Крім того, у період воєнного стану члени родини отримують додаткову винагороду розміром 100 тисяч гривень.

Які документи необхідно подати?

Для отримання виплати потрібно надати такі документи:

Копії сторінок паспорта членів сім'ї із зазначенням ПІБ та місця реєстрації.

Довідку про реєстрацію місця проживання (якщо ці дані відсутні в паспорті).

Копію свідоцтва про шлюб.

Копії свідоцтв про народження дітей.

Копію документа про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Для тих, хто з релігійних причин не має реєстраційного номера платника податків, потрібно надати копію паспорта з відповідною відміткою.

Розгляд заяви та ухвалення рішення

Командири військових частин мають розглянути заяву разом із документами в строк не більше 15 днів. Після цього приймається рішення щодо призначення виплати або відмови, яке фіксується в наказі. Про результати заявника письмово повідомляють.

Підстави для відмови у виплатах

У разі відмови у наказі обов'язково зазначаються причини. При цьому закон забороняє відмовляти у виплатах, якщо протягом 15 днів з моменту подання заяви не встановлено фактів добровільної здачі в полон, самовільного залишення місць служби чи дезертирства.

Последние новости в Украине:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.