В Україні станом на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 000 гривень - однак це сума без урахування податку.

В Україні з 1 грудня 2024 року планується підвищення податків. Зокрема, збільшиться військовий збір, а пізніше — зростуть податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це в ефірі програми Ранок.LIVE повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, підвищення військового збору відбудеться відразу після публікації відповідного закону, що має відбутись наприкінці листопада. Таким чином, нові ставки набудуть чинності з 1 грудня.

Що стосується податків для ФОПів, то підвищення вступить в силу з 1 січня 2025 року. Як зазначив Железняк, було досягнуто компромісу, щоб підвищення не відбувалося «заднім числом», що дозволить підприємцям уникнути додаткового фінансового навантаження.

"По ФОПам — ми відстояли, щоб було з 1 січня. Бажано взагалі було б не підвищувати, але вже як є", — сказав нардеп.

Нагадаємо, розмір цих податків наразі такий:

ПДФО – 18% від заробітної плати особи;

військовий збір – раніше складав 1,5%, але після підвищення податків він збільшився до – 5%.

Раніше ставка податків з громадян складала 19,5%. Проте після підвищення військового збору ця цифра збільшилася до 23%. Мінімальна зарплата зараз 8 тисяч гривень, тоді як податок сягає – 1 840 гривень.Тобто мінімальна виплата з урахуванням податку складає 6 160 гривень.

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