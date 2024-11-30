Спільні заходи проводились співробітниками СБУ у Києві та в Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях.

СБУ затримала 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію в Україні, зокрема один з фігурантів напав на представників ТЦК з ножем.

Подробиці розкрили у прес-службі СБУ.

Зловмисники закликали військовозобов'язаних ухилятися від призову та поширювали фальшиві повідомлення, дискредитуючи українських військових.

Серед затриманих – мешканець Києва, який під час вручення повістки одному з призовників напав на співробітників ТЦК з ножем. Вже завдяки оперативному реагуванню правоохоронців і військових нападника вдалося затримати на місці.

Додатково в Києві були затримані троє адміністраторів та дописувачів, які вели Телеграм-канали і Вайбер-групи, де публікували геолокації точок збору ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах.

На Полтавщині під підозру потрапив відомий адвокат, який намагався заважати роботі ТЦК. У Черкаській області виявлено двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які поширювали координати мобільних блокпостів.

В Рівному було затримано власницю закритої Вайбер-групи, яка регулярно публікувала геолокації українських військових, зокрема представників ТЦК.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Спільні заходи проводились співробітниками СБУ у Києві та в Київській, Полтавській, Черкаській та Рівненській областях за процесуального керівництва місцевих прокуратур.

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