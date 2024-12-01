У селищі Близнюки Харківської області 17-річний місцевий житель, діючи на замовлення з Росії, шляхом диверсії на залізничній інфраструктурі підпалював релейні шафи Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури 28 листопада.

Як усе відбувалося

За даними правоохоронців, юнака завербували через месенджер Telegram. Невідомий чоловік запропонував підзаробити, надавши завдання — пошкодити релейні шафи на території Лозівського району.

"Виконавець мав підпалювати обладнання та обов'язково надсилати фото доказів знищення всіх релейних шаф. Інструкції, зокрема детальний план дій, надавав йому куратор. За виконання роботи обіцяли грошову винагороду", — повідомили в прокуратурі.

У середині серпня 2024 року хлопцю вдалося пошкодити кілька об'єктів залізничної інфраструктури. Проте його затримали під час чергової спроби підпалу.

Що встановили слідчі

За повідомленням, юнака завербували російські спецслужби для дестабілізації ситуації в регіоні. Наразі він перебуває під вартою та очікує на суд.

Хлопця обвинувачують у диверсійній діяльності та спробах її вчинення. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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