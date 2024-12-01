Грошове забезпечення зберігається за військовослужбовцем на період його лікування та реабілітації.

Військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на матеріальну допомогу.

Про це пишуть Новини Live.

Вони також можуть претендувати на виплати у разі встановлення інвалідності, спричиненої отриманими травмами. У 2024 році таким особам передбачено три види фінансової підтримки: грошове забезпечення, одноразова матеріальна допомога та додаткові «бойові» виплати.

Грошове забезпечення зберігається за військовослужбовцем на період його лікування та реабілітації. Це дозволяє забезпечити базовий рівень доходу під час відновлення здоров'я.

Одноразова матеріальна допомога надається військовим, які втратили працездатність частково або отримали інвалідність. Розмір цієї допомоги залежить від групи інвалідності та прожиткового мінімуму, який переглядається державою. У 2024 році для осіб, які отримали інвалідність під час служби, суми виплат групи становлять: 1 211 200 гривень для першої групи інвалідності, 908 400 гривень для другої групи та 757 000 гривень для третьої групи.

Таку компенсацію можуть отримати не лише ті, хто зазнав поранення під час виконання бойових завдань, але й ті, хто отримав інвалідність через травму чи хворобу під час проходження служби. Для цієї категорії виплачується інший розмір: 363 360 гривень для першої групи інвалідності, 272 520 гривень для другої групи та 211 960 гривень для третьої групи. У разі втрати військовим часткової працездатності через травму, контузію або каліцтво розмір компенсації обчислюється на основі базової суми у 211 960 гривень.

Крім цього, передбачені додаткові виплати у розмірі 100 000 гривень. Вони надаються військовослужбовцям, які отримали тяжкі поранення, під час реабілітації за рішенням ВЛК. Така ж сума може бути виплачена членам сімей військових, які загинули внаслідок поранення, зникли безвісти чи потрапили в полон.

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