Відтепер вони будуть зобов'язані сплачувати справедливі податки, адже є випадки, коли компанії взагалі уникали сплати податків.

Міністерство фінансів запевняє, що нове податкове регулювання не призведе до зростання ціни на бензин, а сприятиме створенню справедливої ​​системи оподаткування.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції (за інформацією 24 каналу) пояснив, що нововведення стосуються автозаправних станцій.

Відтепер вони будуть зобов'язані сплачувати справедливі податки, адже є випадки, коли компанії взагалі уникали сплати податків.

"Ми вирівнюємо систему оподаткування. Це була ініціатива білого ринку, яка вже працює прозоро. Для автозаправних станцій це означає мінімальне податкове навантаження на обсяг їх ємностей", - зазначає Сергій Марченко, міністри фінансів України.

Чи обговорювали з МВФ підвищення ПДВ

Україна наразі переходить на етап шостого перегляду програми співпраці з МВФ, однак, за словами Марченка, переговори залишаються складними й непередбачуваними.

Міністр зазначив, що на зустрічах також порушили питання можливого підвищення ставки ПДВ, яка зараз становить 20%. Сторони домовилися, за якими умовами та коли повернуться до цього питання.

Водночас у меморандумах, які очікує Україна від партнерів, наразі немає положень щодо змін у ставці податку на додану вартість.

Зауваження міністра

Сергій Марченко наголошує: якщо державі вдасться забезпечити достатній рівень надходжень до бюджету, продемонструвати ефективність нових податкових ставок та виконати зобов'язання перед партнерами, то дискусії щодо підвищення податків можуть бути припинені. За умов порушення гострої потреби у збільшенні державних видатків питання про зміну ПДВ не стоять на порядку денному.

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