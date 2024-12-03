Постраждала відразу повідомила про інцидент до поліції та звернулася до ПриватБанку, подавши заяву про шахрайство.

Українка втратила 75 300 гривень зі свого рахунку, однак ПриватБанк відмовився компенсувати втрату, посилаючись на умови користування сервісом "Приват24".

Не погоджуючись із цим рішенням, жінка вирішила звернутися до суду, аби захистити свої права, йдеться в рішенні Деснянського районного суду Чернігова.

Що сталося

У квітні 2024 року з рахунку жінки несанкціоновано списано 75 300 гривень. Постраждала відразу повідомила про інцидент до поліції та звернулася до ПриватБанку, подавши заяву про шахрайство. Проте в травні банк відмовив у компенсації, пояснивши це тим, що всі транзакції були проведені через сервіс «Приват24». У своїй відповіді банк надає оцінки, що такі операції могли забезпечити лише з використанням фінансового телефону та особистих даних клієнтів, які мали бути надійно захищені.

Представники банку також зазначили: "Позивачка не довела, що співробітники ПриватБанку вчинили протиправні дії, які призвели до розголошення її конфіденційності інформації".

Рішення суду

Суд не задовольнив позов жінки, пояснивши своє рішення порушенням обов'язку клієнтки оперативно повідомити банк про здійснені транзакції. У матеріалах справи показано, що компрометація її облікових даних відбулася 2 квітня 2024 року, коли несанкціонований доступ був здійснений через сторонній пристрій. Однак звернення до банку надійшло лише 3 квітня. Суд розцінив це як порушення вимог про негайне інформування про проблему.

Крім того, позивачка не надала доказів, які підтвердили неможливість вчасно повідомити банк про інцидент. Суд підкреслив, що відповідно до користування банківськими послугами, клієнт зобов'язаний забезпечити конфіденційність своїх даних (паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів) та повідомляти банк їх можливе розголошення. У результаті відповідальність за втрату коштів було покладено на самого клієнта.

Последние новости Украины:

З картки ПриватБанку банкомат списав гроші, але не видав їх: в банку уточнили важливі деталі.

ПриватБанк обнуляє кредитні ліміти українців не надавши жодних пояснень: відповідь банка.

ПриватБанк блокує без попередження банківські картки українців: поширені причини.