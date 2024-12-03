Ощадбанк, у свою чергу, заперечив звинувачення, заявивши, що пенсіонерка сама передала свої особисті дані зловмисникам.

Пенсіонерка втратила 26,4 тисячі гривень з рахунку в державному Ощадбанку, і, як з'ясувалося, кошти були викрадені шахраями.

Цю інформацію містить рішення Шевченківського райсуду Києва.

У матеріалах справи йдеться, що жінка звернулася до банку для отримання електронного цифрового підпису. Допомогу їй надавав старший економіст Ощадбанку. За словами пенсіонерки, фахівець спочатку знайшов офіційного чат-бота банку в месенджері Telegram — "Ощадбот", потім вказав її мобільний номер та останні чотири цифри пенсійної картки.

Після цього банківський працівник двічі ввів код, що надійшов на телефон жінки для підтвердження особи. Потім він повідомив, що цифровий підпис буде сформовано через Viber.

Через певний час пенсіонерка виявила, що з її рахунку зникли гроші: 21,5 тисячі гривень були переведені на рахунок іншого банку, а ще 4,9 тисячі — на картку іншої особи.

Ощадбанк, у свою чергу, заперечив звинувачення, заявивши, що жінка сама передала свої особисті дані зловмисникам.

Суд прийняв рішення на користь банку, відмовивши пенсіонерці у компенсації. Як зазначили в судовому рішенні, доступ до системи "Ощад 24/7" і проведення операцій з переказу коштів були здійснені коректно, і це стало можливим лише за умови, що зловмисники мали всі необхідні дані для реєстрації в мобільному додатку, включаючи реквізити облікового запису, які відомі тільки власнику картки.

Суд також підкреслив, що не було надано жодних доказів того, що саме співробітник банку вводив ці дані. Крім того, представники позивачки не подали клопотання про допит працівника банку для з’ясування деталей ситуації.

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