З 1 січня 2025 року в Україні вступають в силу нові правила для фізичних осіб-підприємців (ФОП) - за порушення доведеться заплатити штраф.

Про це стало відомо з порталу Кабінету Міністрів України.

Так, для ФОПів в Україні вводяться нові правила: всі, хто займається роздрібною торгівлею або надає платні послуги, повинні будуть приймати оплату через POS-термінали.

Ці зміни значно розширюють вимоги до використання касових апаратів і зроблять безготівкові розрахунки обов’язковими навіть у найменших населених пунктах.

Перші кроки до введення обов’язкового встановлення POS-терміналів були зроблені ще у 2023 році, коли ця вимога стала обов’язковою для ФОПів у містах з населенням понад 25 тисяч осіб. У 2024 році правило поширилося на підприємців у населених пунктах з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб. А з 1 січня 2025 року термінали мають бути встановлені навіть у малих містечках і селах.

Відсутність POS-термінала може призвести до серйозних штрафів. За перше порушення передбачено штраф від 1 700 до 3 400 грн, а за повторне порушення протягом року — від 8 500 до 17 000 грн. Також, якщо підприємець відмовиться прийняти оплату карткою, це обійдеться в штраф у розмірі 8 500 грн.

У разі таких порушень клієнти можуть звернутися до органів захисту прав споживачів, що може створити додаткові проблеми для підприємця. Тому рекомендується подбати про встановлення термінала заздалегідь, щоб уникнути штрафів та неприємних ситуацій.

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