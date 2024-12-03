Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки запропонував взяти на військовий облік жінок, які пройшли базову військову службу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Комітету у Facebook.

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», який передбачає особливості взяття на військовий облік громадян України після проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Законопроект, реєстраційний номер 12076, пропонує, зокрема, встановити, що жінки, які бажають проходити базову військову службу, будуть ставатися на облік призовників. Після завершення служби вони переходять на облік військовозобов’язаних.

Згідно з документом, юнаки, які досягли 17 років, зможуть ставати на облік призовників через Електронний кабінет призовника або звернувшись особисто до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Законопроект також надає командувачам військових частин, керівникам розвідувальних органів і керівникам регіональних управлінь СБУ право видавати накази щодо призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу за призовом під час мобілізації або на особливий період.

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