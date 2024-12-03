Він висловив переконання, що поспішати з мобілізацією 18-річних хлопців наразі немає потреби.

Після перемоги Україні необхідно буде відновлюватися, і для цього будуть потрібні молоді, талановиті фахівці, зазначив офіцер Андрій Кривущенко (позивний "Бородюля").

Про це заявив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко (Бородюля) в етері телеканалу "Київ24".

Він висловив переконання, що поспішати з мобілізацією 18-річних хлопців наразі немає потреби. За його словами, не можна відправити на фронт усю націю, адже головна мета боротьби України полягає не тільки в обороні територій, а й у збереженні самого народу.

"Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втрачати наші території, а й у збереженні нації. Коли мова йде про те, що треба зберегти націю, ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", — підкреслив старший лейтенант.

Кривущенко також акцентував на важливості майбутньої відбудови України. Він підкреслив, що для цього будуть потрібні кваліфіковані молоді спеціалісти, які зараз навчаються, набувають досвіду і готові працювати на відновлення країни після десятилітньої боротьби за незалежність. Відновлення охоплюватиме не тільки економічну, але й соціальну сферу.

"Тому я не бачу сенсу поспішати з мобілізацією 18-річних. Нам потрібно зберегти резерви для майбутнього відродження України", — резюмував офіцер.

Нагадаємо, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби збільшити чисельність Збройних сил, повідомляють іноземні ЗМІ.

Радник президента України Дмитро Литвин підкреслив, що через затримки у постачанні військової допомоги від західних партнерів Україні бракує зброї для забезпечення вже мобілізованих солдатів.

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