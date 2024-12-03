Після перемоги Україні необхідно буде відновлюватися, і для цього будуть потрібні молоді, талановиті фахівці, зазначив офіцер Андрій Кривущенко (позивний "Бородюля").

Про це заявив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко (Бородюля) в етері телеканалу "Київ24".

Він висловив переконання, що поспішати з мобілізацією 18-річних хлопців наразі немає потреби. За його словами, не можна відправити на фронт усю націю, адже головна мета боротьби України полягає не тільки в обороні територій, а й у збереженні самого народу.

"Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втрачати наші території, а й у збереженні нації. Коли мова йде про те, що треба зберегти націю, ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", — підкреслив старший лейтенант.

Кривущенко також акцентував на важливості майбутньої відбудови України. Він підкреслив, що для цього будуть потрібні кваліфіковані молоді спеціалісти, які зараз навчаються, набувають досвіду і готові працювати на відновлення країни після десятилітньої боротьби за незалежність. Відновлення охоплюватиме не тільки економічну, але й соціальну сферу.

"Тому я не бачу сенсу поспішати з мобілізацією 18-річних. Нам потрібно зберегти резерви для майбутнього відродження України", — резюмував офіцер.

фронт, війна, ЗСУ

Нагадаємо, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, аби збільшити чисельність Збройних сил, повідомляють іноземні ЗМІ.

Радник президента України Дмитро Литвин підкреслив, що через затримки у постачанні військової допомоги від західних партнерів Україні бракує зброї для забезпечення вже мобілізованих солдатів.

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