Закон вступає в силу саме 1 грудня та стосуватиметься і ФОПів, і банків, і АЗС.

З 1 грудня в Україні набирає чинності закон про значне підвищення податків, підписаний Президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Телеграф.

Це підвищення не обмежується лише військовим збором, а охоплює й інші податки, що стосуються різних категорій платників. Закон вступає в силу саме 1 грудня. Закон стосуватиметься і ФОПів, і банків, і АЗС.

Які зміни чекають на українців:

Військовий збір для найманих працівників збільшується з 1,5% до 5%. Виняток становлять лише військовослужбовці.

Податок на надприбуток для банків зростає до 50%.

Податок на прибуток для фінансових компаній підвищиться до 25%.

Кешбек тепер буде звільнений від оподаткування.

Автозаправні станції повинні сплачувати податок на прибуток авансом за кожну заправку, сума варіюється в залежності від типу заправної станції (від 30 до 60 тис. грн).

ФОПи першої, другої та четвертої груп розпочнуть сплачувати військовий збір з 1 січня 2025 року. Ставка збору складе 10% від мінімальної заробітної плати, яка буде визначена на початку 2025 року (на сьогодні це 8000 грн), тобто військовий збір для них становить 800 грн на місяць.

ФОПи третьої групи сплачують військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

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