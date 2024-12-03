У грудні 2024 року пенсійні виплати збільшаться, зміняться виплати, правила бронювання, податки та інше.

Українців з грудня чекає низка змін - в першу чергу це стосується бронювання працівників від мобілізації та податкових новвоведнь після історичного збільшення.

Розповідаємо, що і як зміниться з грудня для українців.

У грудні 2024 року пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1 000 грн в рамках програми єПідтримка ("Тисяча Зеленського"). Ця допомога буде доступна всім громадянам, які перебувають в Україні, і діятиме з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

Програма підтримки для ВПО, яка була зупинена в серпні 2024 року, продовжиться для найбільш уразливих категорій на 6 місяців – до лютого 2025 року. Допомогу отримують внутрішньо переміщені особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, і які вже отримували виплати з липня 2023 року.

У грудні також будуть підвищені пенсії для тих пенсіонерів, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Вікова надбавка виплачується за умови, що розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн:

Для пенсіонерів від 70 до 75 років – до 300 грн.

Для пенсіонерів від 75 до 80 років – до 456 грн.

Для пенсіонерів від 80 років і старше – до 570 грн.

З 1 грудня також вступить в силу новий податковий закон, згідно з яким ставка військового збору збільшиться до 5%.

Крім того, з 1 січня 2025 року замість МСЕК почнуть працювати експертні команди. Для бронювання від мобілізації необхідно буде подавати заявку лише онлайн через додаток "Дія", при цьому середня зарплата працівника повинна бути не менше 20 тис. грн.

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