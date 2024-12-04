Кожен, хто має банківський рахунок, стикається із заповненням підтвердження особи через запит від банку.

В Україні банки зобов'язані проводити перевірку як нових, так і існуючих клієнтів відповідно до законодавства і це включає ідентифікацію та верифікацію клієнта, а також оновлення документів і даних про нього.

Адвокат Андрій Шабельников розповів 24 каналу, коли банки можуть вимагати повторної ідентифікації.

Спочатку Шабельников зауважив, що кожен, хто має банківський рахунок, стикається із заповненням підтвердження особи через запит від банку.

Ідентифікація — це збір ідентифікаційних даних, а верифікація — перевірка їх відповідності. Підставки для перевірки такі:

Закінчення терміну дії документів: Банк має право вимагати оновлення даних, якщо термін дії документа завершився.

Перевірки для запобігання фінансовим злочинам: Для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму банки мають перевірити клієнтів.

Підозра на підробку документів: Якщо є підозра на фальшивку, банк може заблокувати рахунок до підтвердження інформації.

Адвокат Ганна Даніель зазначила, що ідентифікація та верифікація здійснюється до встановлення ділових відносин або виконання фінансових операцій. Банк може отримати інформацію, надану клієнтом, або документи для верифікації.

Нацбанк зазначив, що банки повинні актуалізувати інформацію про клієнтів, і частота перевірок залежить від рівня ризику:

Для клієнтів високого ризику — щонайменше раз на рік.

Для середнього ризику — раз на три роки.

Для інших — раз на п'ять років, за умови відсутності підозр.

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