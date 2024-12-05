В Україні за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність, яка є досить суворою.
Про це йдеться в Кодексі України про адміністративні правопорушення.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), найменший штраф накладається за перше порушення. У такому випадку водієві загрожує:
- штраф у розмірі 17 000 грн;
- позбавлення права керувати транспортними засобами на 1 рік.
При кожному наступному порушенні протягом року штраф збільшується, а також накладаються додаткові санкції.
Так, за повторне порушення в межах року штраф зростає до 34 000 грн, а водія позбавляють права керування транспортними засобами на 3 роки. Також можлива конфіскація транспортного засобу.
За третє порушення протягом року штраф становитиме 51 000 грн, а санкції включатимуть:
- позбавлення права керувати транспортними засобами на 10 років;
- конфіскацію транспортного засобу, що належить порушнику.
Крім того, можливе альтернативне покарання — адміністративний арешт на 15 діб з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років і конфіскацією транспортного засобу.
Останні новини України:
Штраф до 85 тисяч гривень: в Україні почала діяти сезонна заборона.
Доведеться платити подвійний штраф: українців попередили, як не переплачувати за порушення ПДР.
Українцям нагадали, коли можна отримати штраф за неправильне скло: можна оскаржити рішення в суді.