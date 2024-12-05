При кожному наступному порушенні протягом року штраф збільшується, а також накладаються додаткові санкції.

В Україні за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння передбачена адміністративна відповідальність, яка є досить суворою.

Про це йдеться в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), найменший штраф накладається за перше порушення. У такому випадку водієві загрожує:

штраф у розмірі 17 000 грн;

позбавлення права керувати транспортними засобами на 1 рік.

При кожному наступному порушенні протягом року штраф збільшується, а також накладаються додаткові санкції.

Так, за повторне порушення в межах року штраф зростає до 34 000 грн, а водія позбавляють права керування транспортними засобами на 3 роки. Також можлива конфіскація транспортного засобу.

За третє порушення протягом року штраф становитиме 51 000 грн, а санкції включатимуть:

позбавлення права керувати транспортними засобами на 10 років;

конфіскацію транспортного засобу, що належить порушнику.

Крім того, можливе альтернативне покарання — адміністративний арешт на 15 діб з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років і конфіскацією транспортного засобу.

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