Продовження терміну відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року.

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх своїх карток, зокрема тих, у яких термін закінчується - тепер вони будуть дійсними ще протягом місяця.

Як повідомили в прес-службі Ощадбанку, це рішення було ухвалене через воєнний стан в Україні.

Уточнимо, що картки Ощадбанку будуть дійсними щонайменше до 31 грудня 2024 року. Після цього картки доведеться змінювати.

Продовження терміну відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року. Також Ощадбанк закликає клієнтів, для яких вже була перевипущена картка, звернутися до відділення для її отримання.

"У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року", – йдеться у повідомленні банку.

Зазначимо, що Ощадбанк вже неодноразово продовжував термін дії своїх карток через воєнний стан, востаннє це було зроблено у березні 2024 року, коли картки стали дійсними до 30 вересня 2024 року.

Навіть після закінчення терміну дії картки Ощадбанк залишаються активними, і їхні власники можуть без обмежень користуватися ними: здійснювати розрахунки в торговельній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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