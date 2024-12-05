СБУ затримала ворожу агентку на Донеччині - нею виявилась 67-річна жителька Лимана, яка працювала на російську військову розвідку (ГРУ) і чекала на захоплення міста.

Подробиці повідомили в СБУ.

За завданням окупантів, жінка обстежувала околиці прифронтового Лиману, де збирала інформацію про локації Сил оборони. Особливу увагу вона приділяла розташуванню укріплених районів та вогневих позицій українських військ, які брали участь у бойових діях на Лиманському напрямку.

Зібрана розвідка була потрібна росіянам для планування наступних бойових операцій та просування вглиб Донеччини. Окрім цього, агентка регулярно доповідала російському куратору про наслідки ворожих обстрілів по місту та прилеглих територіях.

Контррозвідка СБУ виявила зрадницю, задокументувала її злочинну діяльність і затримала. Також було проведено комплекс заходів для захисту позицій українських військ. Під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон, що містив докази її зв'язку з російськими спецслужбами.

За даними слідства, росіяни вийшли на агентку через її знайомих в росії, які підтримують війну проти України та співпрацюють з ГРУ. Після вербування вона контактувала з російськими окупантами через «зв'язкового» — бойовика, який воює на сході України.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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