Нацполіція викрила членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та переправляли військовозобов’язаних через державний кордон.

Деталі розкрила прес-служба Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони було викрито та повідомлено про підозру лікарю столичної лікарні, працівнику РТЦК та СП м. Києва, а також цивільній особі. Співробітник столичного військкомату, раніше судимий за корупційні злочини.

За даними слідства, колишній співробітник столичного військкомату організував злочинну схему переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон. Він залучив до цієї схеми діючого працівника РТЦК та лікаря міської лікарні. Виявилось, що співробітник столичного військкомату був уже раніше судимий за корупційні злочини.

Медик надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК допомагав проходити військово-лікарську комісію. Завдяки таким діям підозрюваних, військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.

В результаті досудового розслідування було задокументовано чотири випадки надання «послуг» підозрюваними. Один з клієнтів, використовуючи висновок ВЛК і тимчасове посвідчення, яке підтверджувало виключення з обліку, перетнув державний кордон України.

Вартість цих послуг становила від 6 до 12 тис. доларів США за одного чоловіка.

Усім трьом підозрюваним інкримінується пособництво в ухиленні від мобілізації. Крім того, лікарю пред'явлено звинувачення у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, а колишньому співробітнику військкомату – за допомогу в переправленні осіб через кордон та отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи.

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