Він використовував картку для покупок у кількох закладах, зокрема в алкогольному магазині, гастрономії, кафе-магазині, аптеці та кав'ярні.

У Києві судили чоловіка, який здійснював покупки за допомогою чужої банківської картки, знайденої на вулиці.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався в липні 2023 року, коли чоловік виявив на землі картку "monobank". Він не пробував знайти власника і забрав її собі. Згодом він використовував картку для покупок у кількох закладах, зокрема в алкогольному магазині, гастрономії, кафе-магазині, аптеці та кав'ярні.

Загалом, з рахунку потерпілого було витрачено понад 2000 гривень. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину і попросив про м'якше покарання.

Суд визнав чоловіка винним у дрібній крадіжці та призначив йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Окрім того, його зобов'язали відшкодувати матеріальні збитки у розмірі 2056 гривень і моральну шкоду — 1000 гривень.

Також Politeka писала про те, що клієнтка ПриватБанк помітила, що з її картки було списано 382 404 гривні, і вважає, що це сталося через неналежне забезпечення безпеки з боку ПриватБанку.

Вона стверджує, що ПриватБанк не вжив достатніх заходів для охорони банківської таємниці та захисту доступу до її рахунку, що дозволило стороннім особам здійснити несанкціоноване списання коштів. Жінка звернулася до банку з вимогою повернути цю суму.

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