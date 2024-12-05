Вона перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки, яка діяла на Чернігівщині та намагалася коригувати удари РФ по Чернігову.

Про це повідомили у СБУ. За матеріалами справи, затримана жінка була причетна до коригування повітряних атак ворога.

Як з'ясувала військова контррозвідка СБУ, саме за її вказівкою російські війська здійснили два авіаудари по Чернігову ракетами Х-59 на початку листопада цього року.

Зрадницею виявилася місцева мешканка, яку російська ГРУ завербувала через антиукраїнські висловлювання в російських Телеграм-каналах. Для подальших коригувань ворожі спецслужби наказали їй встановити приховану відеокамеру поблизу стратегічних об'єктів.

За допомогою замаскованої відеокамери ворог планував відстежувати розташування української ППО та фіксувати наслідки авіаударів. Однак військова контррозвідка СБУ запобігла цьому, затримавши зловмисницю поблизу її дому в Чернігові. У неї вилучено пристрої для відеофіксації та мобільний телефон з доказами її діяльності на користь рф.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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