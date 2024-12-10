Для споживачів інших компаній ціна може варіюватися від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Вартість газу для побутових споживачів залишається стабільною протягом кількох сезонів, зокрема, і тариф від Нафтогазу, однак варто пам'ятати, що деякі українці користуються послугами інших постачальників.

В Нафтогазі розповіли, чи зміниться тариф на газ для побутових споживачів.

Що очікувати від тарифу на газ

Тариф на газ для домогосподарств залишається незмінним до завершення опалювального сезону, тобто до травня 2025 року, повідомляє Нафтогаз.

«В умовах війни та складної економічної ситуації ми повинні підтримувати українців. Наша компанія постачає газ понад 12 мільйонів сімей, і ми гарантуємо їм стабільність поставок та фіксовану ціну на газ на рік вперед», - зазначає Олексій Чернишов, керівник групи "Нафтогаз".

Він також зазначив, що тариф на газ від Нафтогазу залишився на рівні 7,96 гривні за кубометр. Для споживачів інших компаній ціна може варіюватися від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

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