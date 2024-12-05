Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які були залучені до терористичної діяльності.

Як повідомили у СБУ, 28 листопада цього року вони здійснили теракт у Вишгородському районі Київщини.

За завданням російських спецслужб, молоді зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі місцевого райвідділу поліції. На щастя, жертв не було.

Обох підозрюваних затримали «по гарячих слідах». Виявилося, що це двоє 14-річних хлопців із місцевої громади, яких вербували через Телеграм-канали, що пропонують швидкий заробіток.

Для виконання злочину вони використали саморобну вибухівку, замасковану під термос, яку знайшли в схованці на Київщині. Операція була спланована так, щоб посилити руйнівний ефект вибуху: пристрій був начинений гайками та болтами.

Крім того, зловмисники приховано встановили мобільний телефон поруч із місцем вибуху, щоб транслювати подію в реальному часі. Для дистанційного підриву вони використовували інший мобільний телефон з спеціальною програмою, отриману від російських кураторів.

Усі дії терористів координував представник російських спецслужб, який маскувався під акаунт дівчини і обіцяв хлопцям гроші за виконання завдання. Однак обіцяні кошти з Росії вони так і не отримали.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та інші докази терористичної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ оголосили підозру затриманим за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Незважаючи на їхній юний вік, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину.

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