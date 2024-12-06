Нова система працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і підключено до неї низку банків.

В Україні змінилися правила електронних банківських платежів – тепер вони виконуватимуться менше ніж за 10 секунд – проте не у всіх банках.

Про це повідомили у Нацбанку. До Національного банку приєдналися ще 10 фінансових установ, в яких дозволяють здійснювати миттєві транзакції.

Національний банк повідомив, що впровадження нової системи має кілька важливих переваг:

Інноваційність – запроваджена функціональність миттєвих переказів, що є важливим кроком у розвитку платіжної інфраструктури України;

– запроваджена функціональність миттєвих переказів, що є важливим кроком у розвитку платіжної інфраструктури України; Прозорість – чіткі умови для всіх учасників СЕП і їхніх клієнтів;

– чіткі умови для всіх учасників СЕП і їхніх клієнтів; Доступність – можливість здійснювати платежі в будь-який час.

Нова система працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і вже підключена до неї низка банків, небанківських платіжних сервісів та Державна казначейська служба України. До функціоналу миттєвих платежів на разі приєдналися:

Національний банк України

Ощадбанк

Креді Агріколь

Скай Банк

Банк "Кліринговий Дім"

Укрексімбанк

Укрсиббанк

Європейський Промисловий Банк

Сенс Банк

Альтбанк

Ідея Банк

Всі учасники СЕП з часом отримають можливість реалізувати миттєві перекази, що дозволить їхнім клієнтам користуватися швидкими та якісними платіжними послугами. Головною особливістю нової системи є швидкість транзакцій, яка не перевищує 10 секунд, а також максимальна сума однієї операції, що становить 100 тис. грн.

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