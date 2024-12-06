В Україні змінилися правила електронних банківських платежів – тепер вони виконуватимуться менше ніж за 10 секунд – проте не у всіх банках.
Про це повідомили у Нацбанку. До Національного банку приєдналися ще 10 фінансових установ, в яких дозволяють здійснювати миттєві транзакції.
Національний банк повідомив, що впровадження нової системи має кілька важливих переваг:
- Інноваційність – запроваджена функціональність миттєвих переказів, що є важливим кроком у розвитку платіжної інфраструктури України;
- Прозорість – чіткі умови для всіх учасників СЕП і їхніх клієнтів;
- Доступність – можливість здійснювати платежі в будь-який час.
Нова система працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і вже підключена до неї низка банків, небанківських платіжних сервісів та Державна казначейська служба України. До функціоналу миттєвих платежів на разі приєдналися:
- Національний банк України
- Ощадбанк
- Креді Агріколь
- Скай Банк
- Банк "Кліринговий Дім"
- Укрексімбанк
- Укрсиббанк
- Європейський Промисловий Банк
- Сенс Банк
- Альтбанк
- Ідея Банк
Всі учасники СЕП з часом отримають можливість реалізувати миттєві перекази, що дозволить їхнім клієнтам користуватися швидкими та якісними платіжними послугами. Головною особливістю нової системи є швидкість транзакцій, яка не перевищує 10 секунд, а також максимальна сума однієї операції, що становить 100 тис. грн.
Останні новини України:
Обмеження вже діють: НБУ змінив валютні правила для українців, перелік нововведень.
Здешевшання не варто очікувати: в НБУ назвали продукти, на які зростуть ціни вже найближчим часом.
Нацбанк виводить з обігу українські монети: вилучать копійки різних номіналів.