Інцидент стався після того, як громадянин, який пройшов медичну комісію, не погодився з висновком про свою придатність до служби.

Стався конфлікт між військовозобов’язаним та працівником ТЦК через рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності чоловіка до служби.

Про це повідомив Полтавський військкомат на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Інцидент стався після того, як громадянин, який пройшов медичну комісію, не погодився з висновком про свою придатність до служби через короткозорість "мінус" 6 діоптрій. Згідно з наказом Міністерства оборони №402, цей рівень короткозорості не є підставою для визнання людини непридатною до служби.

Невдоволений таким рішенням, чоловік висловив своє обурення в коридорі ТЦК, що, за словами представників військкомату, призвело до конфронтації та перешкоджання роботі ВЛК. Співробітник ТЦК намагався заспокоїти відвідувача, однак використав нецензурну лексику і погрози.

"Я тебе завтра відправлю в Гондурас, тебе в Гондурасі у палатці приріжуть. Зараз виколю тобі око ручкою, взагалі ока не буде", - заявив працівник ТЦК.

У військкоматі визнали поведінку свого працівника недопустимою, зокрема через порушення статті 49 Статуту внутрішньої служби ЗСУ. Вони також зазначили, що в соціальних мережах поширено лише частину відео інциденту, яка не відображає всіх обставин.

Військкомат засудив дії працівника, наголосивши, що він не поважав гідність громадянина, не продемонстрував високої культури спілкування та забув, що його поведінка впливає на імідж Збройних сил України. У ТЦК пообіцяли провести службове розслідування цього випадку.

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