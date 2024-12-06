23-річний боєць, який втратив ногу, відверто поділився своїм військовим досвідом та пояснив, чому не підтримує мобілізацію жінок.

Анатолій Леоненко на псевдонім "Буйвол", який у 18 років підписав контракт з полком "Азов" і у 20 зустрів перші бої в Маріуполі, висловив скептичну думку щодо мобілізації жінок.

Це стало темою обговорення під час розмови Анатолія з журналісткою на YouTube-каналі ТСН.

23-річний боєць, який втратив ногу, відверто поділився своїм військовим досвідом та пояснив, чому не підтримує мобілізацію жінок до Збройних сил України.

"Якщо у нас жінки будуть так само служити, як в американській армії, в Ізраїлі, я буду нормально до цього ставитися. Але якщо наші жінки будуть так служити, як зараз, то ні", — заявив "Буйвол".

Водночас він підкреслив, що не має на увазі всіх жінок-військовослужбовиць, наводячи приклад Наталії Грабарчук — колишньої виховательки дитсадка, яка успішно збила російську ракету за допомогою ЗРК.

"Не всі. Але їх мало. Ось та жіночка, яка недавно збила ракету із ЗРК... Скільки жінок здатні "вивезти" те, що не можуть чоловіки?.. Жінок, які здатні "вивезти" війну, може з'явитися одна на десятьох, а може і взагалі жодної не бути", — додав Анатолій Леоненко.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період повістки можуть отримувати не лише військовозобов'язані чоловіки, а жінки.

Стосується це жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

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