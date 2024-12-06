Леоненко також підкреслив важливість підтримки ветеранів з боку держави для їхньої адаптації до цивільного життя.

Ветеран ЗСУ Анатолій Леоненко, відомий за псевдонімом "Буйвол", поділився, що його пенсії не вистачає навіть для оренди однокімнатної квартири з хорошим ремонтом у Києві.

Про це військовий розповів в інтерв'ю для ТСН.

Ветеран ЗСУ Анатолій Леоненко зазначив: "Не буду казати розмір пенсії, не хочу, але якщо ти живеш у Києві та винаймаєш однокімнатну квартиру без ремонту – тобі вистачить. Якщо однокімнатну з євроремонтом — вже не вистачить. А якщо в тебе ще є машина або дружина з дітьми, то, прошу вибачення, цією пенсією можна щось підтерти та викинути".

Леоненко також підкреслив важливість підтримки ветеранів з боку держави для їхньої адаптації до цивільного життя.

"Якщо цим питанням швидко не зайнятись, то люди скоро вже будуть виходити на мітинги. Ветерани не такі терплячі, як цивільні люди", — зазначив він.

Також Анатолій Леоненко на псевдонім "Буйвол", який у 18 років підписав контракт з полком "Азов" і у 20 зустрів перші бої в Маріуполі, висловив скептичну думку щодо мобілізації жінок.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні становить 5816 гривень на місяць, а мінімальна - 2361 гривню. Однак деякі пенсіонери можуть претендувати на вищі виплати. Ми назвали 4 категорії пенсіонерів, для яких мінімальна пенсія становить не менше 8000 гривень.

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