Операцію з викриття ворога проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала агентку російської військової розвідки, яка коригувала авіаудари російської федерації по позиціях військових ЗСУ під Часовим Яром.

Подробиці повідомили у СБУ.

Спецслужби виявили, що жінка шпигувала за місцезнаходженням українських сил оборони та передавала інформацію для коригування авіаударів російських військ. Згідно з матеріалами справи, затримана – 51-річна безробітна з Костянтинівки, яку російські спецслужби завербували влітку цього року.

Агентка намагалася виявити та передати російським військам локації укріплених позицій і артилерії українських сил, які ведуть бої за Часів Яр. Метою РФ було завдання авіаударів по цих підрозділах, щоб ослабити оборону міста. Однак, контррозвідка СБУ вчасно виявила ворожі наміри та затримала агентку на місці її проживання. Одночасно було проведено ряд заходів для захисту підрозділів ЗСУ.

Під час обшуку у затриманої були знайдені комп’ютерна техніка та мобільний телефон, що містили докази її співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки висунули підозру затриманій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, і їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію з викриття ворога проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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