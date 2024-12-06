Тим часом чинна система оплати праці державних службовців не сприяє залученню молоді до кар'єри в органах влади.

В Україні голова Пенсійного фонду заробляє менше, ніж одна з його заступниць - при цьому його зарплата вища, ніж у міністерки соціальної політики.

Згідно з деклараціями, з якими ознайомились журналісти, Євгеній Капінус, голова правління ПФУ, отримав 1 млн 340 тис. грн за минулий рік, що в середньому становить близько 111,6 тис. грн на місяць.

Для порівняння, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заробляла в середньому 96 тис. грн на місяць.

Більше, ніж Капінус, заробила його заступниця Ірина Ковашко, чия річна зарплата склала 1 млн 543 тис. грн, тобто близько 128,6 тис. грн щомісячно. Заступниця Капінуса Тетяна Король також заробила більше за нього — 1 млн 411 тис. грн за рік (117,6 тис. грн на місяць). Олександр Малецький, заступник голови ПФУ з питань цифрового розвитку, отримав 1 млн 385 тис. грн за рік, що дорівнює 115,5 тис. грн на місяць.

Тим часом чинна система оплати праці державних службовців не сприяє залученню молоді до кар'єри в органах влади. Наприклад, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, займаючи одну з найбільш впливових посад в країні, заробляв у середньому лише 79 тис. грн на місяць минулого року.

Водночас директор автобази управління справами Верховної Ради Борис Богославець, який забезпечує Стефанчука і його колег транспортом, за той самий період у середньому заробляв 132,4 тис. грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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