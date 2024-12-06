Віталій Лашта вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалів на Ковельщині.

Нещодавно на Волині виник конфлікт між священником УПЦ МП та місцевою жінкою, чий брат загинув під час війни.

Як повідомили місцеві ЗМІ, раніше цей священник уже потрапляв у скандал, коли образив матір загиблого військового, сказавши: "Ну то й що, що загинув".

Інцидент трапився у селі Волошки Ковельського району. За словами очевидців, священник Віталій Лашта перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності. На опублікованому відео видно, що під час конфлікту священник вдарив жінку в обличчя, а потім накинувся зі стусанами на інших людей.

Як зазначається в постанові про призначення та доручення проведення судово-медичної експертизи, Лашта завдав удару кулаком в обличчя Вікторії Дідух, "внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді забою м'яких тканин волосистої частини голови".

Прихильники священника УПЦ МП стверджують, що він став жертвою провокації, а сам священник запевняє, що його побили.

Та це лише виправдання, в які важко повірити, адже це не перший випадок, коли цей священник потрапляє в центр скандалів. У жовтні 2023 року він образив матір загиблого військового словами: "Ну то й що, що загинув". А навесні 2024 року під час конфлікту він вдарив священника ПЦУ в голову.

Джерело: Ковель медіа.

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