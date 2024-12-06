За результатами слідства СБУ повідомила дівчині про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України затримала агентку російської військової розвідки, яка шпигувала за оборонними об'єктами Чернігова, маскуючи свою діяльність під поїздки на таксі.

Подробиці повідомили у СБУ.

Зловмисницею виявилася 16-річна мешканка міста, яку російські спецслужби залучили до агентурної роботи. Її завданням було виявити та передати координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб сприяти підготовці нового повітряного удару по Чернігівщині.

Для конспірації агентка використовувала таксі, під час поїздок по місту вона фотографувала оборонні об'єкти та фіксувала геолокацію. Після кожної поїздки дівчина поверталася додому і надсилала звіти з необхідними даними своєму російському куратору, спілкуючись з ним через анонімні чати.

Контррозвідка СБУ виявила злочинну діяльність агентки, задокументувала її дії та затримала «на гарячому», коли вона фотографувала військовий об'єкт. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон з доказами роботи на ворога.

За результатами слідства СБУ повідомила дівчині про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зараз вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.