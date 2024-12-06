Навіть якщо власник вигулює собаку правильно, він може отримати штраф за інші порушення.

Власники собак несуть відповідальність за своїх вихованців, особливо під час вигулу на вулиці - існують чіткі правила, порушення яких тягне за собою адміністративні штрафи.

Про порушення правил йдеться у статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Наприклад, собаки великих порід, які внесені в список небезпечних, повинні гуляти на повідці та з намордником.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), власники небезпечних собак зобов'язані тримати їх на повідці і в наморднику. Перелік таких порід визначено постановою №1164 і включає: акіта-іну, вівчарку, бульдога, бульмастифа, бультер’єра, вовкодава, добермана, кане-корсо, мастифа, ротвейлера та інші.

Якщо собаку без повідця і намордника вигулюють на вулиці, власник може бути оштрафований на суму від 170 до 340 грн (ст. 154 КУпАП). Для посадових осіб штраф становить від 340 до 850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу збільшується до 340-510 грн і 510-1 020 грн відповідно.

Навіть якщо власник вигулює собаку правильно, він може отримати штраф за інші порушення. Наприклад, за відмову прибрати за твариною після прогулянки передбачено штраф від 170 до 340 грн для фізичних осіб та від 340 до 850 грн для посадовців.

Також слід звернути увагу на інші поширені порушення:

знищення зелених насаджень — штраф від 170 до 510 грн;

порушення правил благоустрою — штраф від 340 до 1 360 грн;

пошкодження майна сторонніх осіб — штраф від 1 700 до 3 400 грн;

напад на перехожого — штраф від 1 700 до 3 400 грн.

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