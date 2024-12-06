За даними суду, капітан поліції від червня до жовтня 2023 року передавав росії дані про Сили оборони України.

У Харкові засудили колишнього правоохоронця до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за передачу даних про ЗСУ російським агресорам - вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Харкова.

Згідно з матеріалами справи, капітан поліції з червня по жовтень 2023 року передавав інформацію про Сили оборони України з метою допомогти окупантам здійснювати ракетні удари.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив, що передавав дані під тиском, оскільки його колишній колега, який виїхав до Москви, змушував його шпигувати. Чоловік розповів, що йому погрожували вбивством та загрозами на адресу його родини, якщо він припинить співпрацю з росіянами.

Мати обвинуваченого на суді підтвердила слова сина, зазначивши, що й їй також погрожували. Знайома поліцейського підкреслила, що чоловік завжди був патріотом своєї країни і, ймовірно, діяв під впливом страху за життя своїх рідних.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав підсудного винним за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Його засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавили звання "капітан поліції".

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.