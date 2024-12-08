Таким чином, якщо шукаєте дешеві помідори, варто звернути увагу на деякі мережі.

На минулому тижні, 29 листопада, в Україні спостерігалося зростання цін на тепличні помідори, що пов’язано з сезонним скороченням їхньої пропозиції на ринку, тож у цей час важливо знати, де можна придбати томати за вигідною ціною в популярних супермаркетах.

Відповідно до інформації від Новини.LIVE, ось де можна знайти найбільш доступні ціни на помідори в Україні.

Середні ціни на помідори в грудні 2024 року:

Помідори червоні — 126,70 грн/кг

Помідори рожеві — 110,50 грн/кг

Помідори сливка — 161,95 грн/кг

Де дешевше купувати помідори:

АТБ

Мережа відома низькими цінами, проте не всі види помідорів є в наявності:

Помідори тепличні — 99,89 грн/кг

Помідори рожеві та сливка — відсутні в асортименті

Сільпо

Тут доступні всі види помідорів:

Помідор український — 99,90 грн/кг

Помідор рожевий — 163,90 грн/кг

Помідор сливка — 144,00 грн/кг

VARUS

Спробуйте поєднати хорошу якість та доступні ціни:

Помідор червоний — 99,90 грн/кг

Помідор рожевий — 149,90 грн/кг

Помідор сливка — відсутній

METRO

Для великих покупок це гарне місце, ціни привабливі:

Помідор червоний — 99,85 грн/кг

Помідор рожевий — 129,89 грн/кг

Помідор сливка (черрі) — 59,90 грн за 250 г (239,60 грн/кг)

FOZZY

Тут можна знайти дуже вигідні ціни на помідори:

Помідор червоний — 82,90 грн/кг

Помідор рожевий — 109,90 грн/кг

Помідор сливка — 132,90 грн/кг

Еко Маркет

Ціни трохи вище, ніж в інших супермаркетах:

Помідор червоний — 109,90 грн/кг

Помідор рожевий — 159,90 грн/кг

Помідор сливка — 129,90 грн/кг (за наявності)

Novus

Мережа пропонує свіжі та якісні помідори:

Помідор червоний — 104,00 грн/кг

Помідор рожевий — 149,00 грн/кг

Помідор сливка — 139,00 грн/кг

Auchan

Вигідні ціни на помідори, хоча деякі види мають обмежену наявність:

Помідор червоний (салатний) — 83,00 грн/кг

Помідор рожевий — 110,50 грн/кг

Помідор сливка (черрі) — 84,90 грн за 250 г (339,60 грн/кг)

Тож де купувати помідори:

Червоні помідори: найбільше купуйте у FOZZY (82,90 грн/кг) або Auchan (83,00 грн/кг).

Рожеві помідори: найдешевші у FOZZY (109,90 грн/кг), інше місце — METRO (129,89 грн/кг).

Помідори сливка: найкраща ціна у FOZZY (132,90 грн/кг), але в наявності не завжди, тож зверніться до Еко Маркету (129,90 грн/кг).

Таким чином, якщо шукаєте дешеві помідори, варто звернути увагу на мережі FOZZY та Auchan для червоних помідорів, а для рожевих і сливок — також FOZZY.

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