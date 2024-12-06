Для боротьби з українськими захисниками росіяни використовують великокаліберну зброю, керовані авіабомби, але найбільше — безпілотники.

Українські захисники на Запорізькому напрямку поділилися інформацією про ситуацію на фронті.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Пекло для російських окупантів створюють артилеристи 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, використовуючи американську самохідну артилерійську установку Paladin. Військові зазначають, що ворог боїться точних ударів цієї техніки, тому постійно намагається знищити її.

"Ми їх просто вбиваємо, окупант, який прийшов воювати тут, тут і загине, вони мають це всі розуміти", - каже командир самохідного артилерійського взводу 118 ОМБР "Студент".

Щоб ефективно використовувати самохідну артилерійську установку Paladin, екіпаж пройшов спеціальне навчання в Німеччині. 34-річний командир гармати, відомий під псевдонімом "Поляна", зазначає, що росіяни сильно бояться цієї техніки завдяки її високій точності і потужності.

Для боротьби з українськими захисниками росіяни використовують великокаліберну зброю, керовані авіабомби, але найбільше — безпілотники. Проти них армієць "Кевін", який працює в 118-й бригаді вже місяць, використовує антидронову рушницю "Ракета". Йому 53 роки.

Тим часом 23-річний захисник з позивним "Студент" після закінчення військової кафедри та перекваліфікації на артилериста добровільно приєднався до лав ЗСУ.

"Я не можу дивитися відео, читати новини, що хлопці мого віку гинуть. Я не з тих людей, які дасть задню, залишить державу і буде десь сидіти за кордоном, якщо воюють, то мають воювати усі", — говорить "Студент".

Попри постійні спроби росіян прорватися на Запорізькому напрямку, українські воїни готові зустріти їх гостинно — з потужними ударами від Paladin. Адже їхня мета — захист рідної землі і родин, які чекають на них вдома.

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