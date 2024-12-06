Верховна Рада України відтермінувала підвищення податків для ФОПів та прийняла важливе рішення про відшкодування за знищене житло.

Верховна Рада України внесла корективи до Податкового кодексу - замість запланованого на 1 жовтня 2024 року підвищення податків для фізичних осіб-підприємців, зміни набудуть чинності 1 січня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, проєкт №9319 був підтриманий 268 депутатами під час другого читання.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і "заднє число", де з 1 жовтня податки переносять на 1 січня 2025 року для ФОПів", - написав він.

Окрім фізичних осіб-підприємців, підвищення податків також стосується юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи. Згідно з новими змінами, з 1 січня 2024 року передбачається:

Сплата 1% військового збору для платників податків, які обрали спрощену систему, зокрема для ФОПів та юридичних осіб третьої групи.

Для ФОПів на єдиному податку I, II та IV груп буде встановлений військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що складе 800 гривень на місяць.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначає пріоритети для надання компенсацій за знищене житло серед внутрішньо переміщених осіб. Перевагу на отримання компенсації матимуть:

▪️ особи пенсійного віку;

▪️ батьки, які мають на утриманні дитину до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю;

▪️ одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років;

▪️ особи з інвалідністю ІІІ групи.

Останні новини України:

Обмеження вже діють: НБУ змінив валютні правила для українців, перелік нововведень.

Здешевшання не варто очікувати: в НБУ назвали продукти, на які зростуть ціни вже найближчим часом.

Нацбанк виводить з обігу українські монети: вилучать копійки різних номіналів.