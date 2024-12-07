Окупанти завербували агентів через спеціально створені Телеграм-канали, пропонуючи їм гроші за співпрацю.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще шістьох російських агентів, які вчиняли підпали на території Київської та Миколаївської областей.

Як повідомили у СБУ, зловмисники діяли за завданням ворога, намагаючись знищити енергетичні об’єкти та підстанції Укрзалізниці, використовуючи легкозаймисті суміші.

Окупанти завербували агентів через спеціально створені Телеграм-канали, пропонуючи їм гроші за співпрацю. Однак замість обіцяних коштів зловмисники отримали підозри від українських правоохоронців.

Київщина:

У столиці затримано 33-річного чоловіка, який після 10 років тюремного ув’язнення за крадіжки пішов на співпрацю з російськими спецслужбами. За їхнім завданням він підпалив релейну шафу Укрзалізниці, що забезпечує безперебійний рух потягів у Києві.

Ще один затриманий — 29-річний мешканець Борисполя, ігроман, який спалив іншу релейну шафу, намагаючись таким чином покрити свої борги на тоталізаторі.

Миколаївщина:

Затримано чотирьох неповнолітніх мешканців Первомайського району (15 і 14 років), які підпалили електропідстанцію, що постачає електрику до значної частини району.

Під час обшуків у фігурантів виявили одяг, легкозаймисті суміші та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності.

Всі затримані отримали підозри за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану). Зловмисникам, в тому числі неповнолітнім, загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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