Для покращення демографічної ситуації у 2023 році було прийнято законопроєкт, який передбачає державне фінансування збереження репродуктивних клітин військовослужбовців.

За два роки повномасштабної війни чисельність населення України зменшилася більш ніж на шість мільйонів осіб і якщо у 2022 році в країні проживало 42 мільйони людей, то станом на 2024 рік їхня кількість скоротилася до 35,8 мільйонів.

Про це зазначив Уповноважений Верховною Радою України з прав людини Дмитро Лубінець 3 грудня.

Прогнози щодо скорочення населення

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, якщо демографічні втрати триватимуть такими ж темпами, то до 2051 року чисельність населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.

Шляхи вирішення демографічної кризи

Для покращення демографічної ситуації у 2023 році було прийнято законопроєкт, який передбачає державне фінансування збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, що зазнали поранень, які впливають на репродуктивну функцію. Однак, відповідно до цього закону, у разі загибелі військових репродуктивні клітини підлягають утилізації, що є порушенням статті 16 Конституції України про збереження генофонду нації.

"Для розв’язання цього питання я, як Уповноважений ВР України із прав людини, запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції враховано", — каже Лубінець.

Також у 2024 році вперше в межах програми медичних гарантій почали лікувати безпліддя за допомогою репродуктивних технологій. Було укладено 20 договорів із медичними установами, послугами яких скористалися 1 080 осіб. На цю програму виділили 106,5 мільйонів гривень.

Лубінець наголосив на важливості підвищення обізнаності громадян щодо державних медичних гарантій та вдосконалення законодавства у сфері репродуктивного здоров'я. «Питання збереження генофонду та репродуктивного здоров’я українців є критичним і має стати одним із ключових пріоритетів державної політики», — підсумував омбудсмен.

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