Син клієнтки Ощадбанку поділився історією, коли заблокували картку його матері після поповнення мобільного рахунку на 500 гривень.

Клієнти державного "Ощадбанку" стикаються з проблемами доступу до своїх рахунків, що може бути спричинено різними факторами.

Про таку ситуацію повідомляє портал "Мінфін", де користувачі можуть звертатися до представників банку за роз'ясненнями.

Зокрема, син клієнтки Ощадбанку поділився історією, коли заблокували картку його матері після поповнення мобільного рахунку на 500 гривень. Це поповнення відбувалося регулярно, без жодних проблем, проте цього разу картка Ощадбанку була заблокована через "підозрілу операцію".

Клієнтка Ощадбанку, яка є інвалідом другої групи, не може самостійно пересуватись, тому виникли додаткові труднощі. Під час звернення до підтримки банку з проханням пояснити ситуацію, клієнт отримав відмову та запитання щодо зняття блокування залишилось без відповіді.

На порталі зазначили, що однією з можливих причин блокування є вимога Пенсійного фонду України щодо верифікації особи клієнтів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року.

Для продовження доступу до рахунку Ощадбанку необхідно пройти цю процедуру хоча б раз на півроку — онлайн або офлайн. Якщо верифікацію не пройти, рахунок буде заблоковано до підтвердження особи банком.

Також існують і інші підстави для блокування рахунків, зокрема несплата заборгованості, кредиту, аліментів, податків, а також рішення про арешт рахунку за виконавчим провадженням чи в межах кримінальних розслідувань, відповідно до законодавства України.

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