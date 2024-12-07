Якщо шахраї отримали доступ до картки або даних, вона буде заблокована, щоб зберегти кошти.

У ПриватБанку дали важливі рекомендації щодо того, як швидко повідомити про шахраїв через застосунок "Приват24" та повернути вкрадені кошти.

Як повідомляється на порталі "Мінфін", одна з клієнток ПриватБанку описала ситуацію, коли з її рахунку було незаконно списано 100 тисяч гривень.

Клієнтка ПриватБанку стверджує, що не передавала свої дані шахраям і не здійснювала покупок онлайн.

"Свої дані не передавала шахраям та не здійснювала покупки в інтернеті. На звернення до банку отримала стандартну відповідь. Про реструктуризацію кредитного рахунку навіть не хочуть слухати. Хотілось би розуміти, про яку безпеку банку іде мова, якщо рахунки були заблоковані, коли шахраї зняли вже всі кошти?" — зазначила клієнтка ПриватБанку у своєму повідомленні.

ПриватБанк відреагував на це звернення, підкресливши, що постійно удосконалює свої системи захисту від шахрайства, застосовуючи сучасні методи збереження персональних даних та конфіденційності операцій. В банку також зазначили, що відповідні служби працюють над розслідуванням ситуації та аналізом обставин інциденту.

Проте, питання розслідування шахрайства, пошук і затримання злочинців знаходяться в компетенції правоохоронних органів, а банк може лише сприяти у цьому процесі.

Щоб оперативно повідомити про шахрайство через "Приват24", слід виконати кілька простих кроків:

У правому верхньому кутку застосунку знайти пункт "Комунікації" (іконка у вигляді навушників). У розділі "Повідомити про шахрайство" вибрати відповідну ситуацію. У разі фішингового посилання вставити його, або, якщо мова йде про незаконне списання, вказати період та карту, з якої були зняті кошти.

Дізнатися результат обробки заявки можна в тому ж розділі, у пункті "Заявки".

Якщо шахраї отримали доступ до картки або даних, вона буде заблокована, щоб зберегти кошти. Залишок грошей переведуть на іншу картку. Також можна зробити перевипуск картки в будь-якому відділенні банку або через застосунок.

Последние новости Украины:

З картки ПриватБанку банкомат списав гроші, але не видав їх: в банку уточнили важливі деталі.

ПриватБанк обнуляє кредитні ліміти українців не надавши жодних пояснень: відповідь банка.

ПриватБанк блокує без попередження банківські картки українців: поширені причини.