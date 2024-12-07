Матеріали справи передано до суду - зловмисник знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України викрила організатора «схем ухилянтів», який співпрацював з ФСБ росії.

Подробиці розкрила прес-служба СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка в серпні цього року, коли той намагався перепливти річку Дніпро на ділянці кордону з Білоруссю, плануючи дістатися до росії. Під час слідства з'ясувалося, що затриманий мав зв'язки з представниками ворожої спецслужби, активно перешкоджав мобілізації в Україні і після втечі до рф планував брати участь у ворожих інформаційно-психологічних операціях.

Як стало відомо, підозрюваним виявився 52-річний житель Житомирської області, колишній член забороненої партії «Держава», якого завербували російські спецслужби. За їх вказівкою він адміністрував існуючі та створював нові Телеграм-канали, на яких надавав детальні інструкції для ухилянтів, які бажали уникнути мобілізації.

Зокрема, він пропонував незаконні маршрути для втечі до росії, обираючи шляхи, що оминали контрольні пункти. Для цього агент проводив розвідку на ділянках кордону, позначав їх на картах і передавав інформацію своїм «клієнтам».

Після того, як він планував перебратися до росії, фігурант мав намір брати участь у пропагандистських кампаніях ФСБ, дискредитуючи українські державні інституції через російські ЗМІ.

На основі нових доказів підривної діяльності, СБУ оголосила йому підозру у державній зраді (ст. 111 КК України). Матеріали справи передано до суду. Зловмисник знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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