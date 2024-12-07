Українські банки регулярно перевіряють дані своїх клієнтів у рамках фінансового моніторингу - якщо клієнт не оновить свої відомості вчасно, його рахунок може бути заблоковано.

Ця перевірка стосується як нових, так і існуючих клієнтів. Відповідно до постанови "Затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", перевірка включає процеси ідентифікації та верифікації клієнта. Це дозволяє банкам підтримувати актуальність даних.

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Ідентифікація — це процес збору основних даних клієнта, таких як паспорт чи податковий номер.

Верифікація — це підтвердження, що надані дані дійсно належать конкретній особі, що часто відбувається за участі клієнта особисто в банку.

Є кілька основних причин, чому банки можуть вимагати повторну перевірку даних:

  • Закінчення терміну дії документів: Якщо у клієнта застаріли документи, банк має право запросити нові.
  • Регулярні перевірки: Банки періодично оновлюють інформацію для запобігання фінансовим злочинам, що є частиною вимог законодавства про фінансовий моніторинг.
  • Підозра у фальсифікації документів: Якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих документів, рахунок може бути тимчасово заблоковано до підтвердження інформації.

Перевірки також обов'язкові при:

  • відкритті рахунку;
  • здійсненні фінансових операцій;
  • встановленні ділових відносин з банком.

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Частота оновлення даних визначається Національним банком України і залежить від рівня ризику клієнта:

  • Високий рівень ризику — перевірка проводиться не рідше одного разу на рік.
  • Середній рівень ризику — перевірка раз на 3 роки.
  • Низький рівень ризику — перевірка раз на 5 років, за умови відсутності підозр.

Ці вимоги не слід ігнорувати, аби уникнути блокування рахунку.

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