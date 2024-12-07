Національний банк України визначив частоту оновлення даних: високий ризик - раз на рік, середній - раз на 3 роки, низький - раз на 5 років.

Українські банки регулярно перевіряють дані своїх клієнтів у рамках фінансового моніторингу - якщо клієнт не оновить свої відомості вчасно, його рахунок може бути заблоковано.

Ця перевірка стосується як нових, так і існуючих клієнтів. Відповідно до постанови "Затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", перевірка включає процеси ідентифікації та верифікації клієнта. Це дозволяє банкам підтримувати актуальність даних.

Ідентифікація — це процес збору основних даних клієнта, таких як паспорт чи податковий номер.

Верифікація — це підтвердження, що надані дані дійсно належать конкретній особі, що часто відбувається за участі клієнта особисто в банку.

Є кілька основних причин, чому банки можуть вимагати повторну перевірку даних:

Закінчення терміну дії документів : Якщо у клієнта застаріли документи, банк має право запросити нові.

: Якщо у клієнта застаріли документи, банк має право запросити нові. Регулярні перевірки : Банки періодично оновлюють інформацію для запобігання фінансовим злочинам, що є частиною вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

: Банки періодично оновлюють інформацію для запобігання фінансовим злочинам, що є частиною вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Підозра у фальсифікації документів: Якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих документів, рахунок може бути тимчасово заблоковано до підтвердження інформації.

Перевірки також обов'язкові при:

відкритті рахунку;

здійсненні фінансових операцій;

встановленні ділових відносин з банком.

Частота оновлення даних визначається Національним банком України і залежить від рівня ризику клієнта:

Високий рівень ризику — перевірка проводиться не рідше одного разу на рік.

— перевірка проводиться не рідше одного разу на рік. Середній рівень ризику — перевірка раз на 3 роки.

— перевірка раз на 3 роки. Низький рівень ризику — перевірка раз на 5 років, за умови відсутності підозр.

Ці вимоги не слід ігнорувати, аби уникнути блокування рахунку.

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