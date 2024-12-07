Українські банки регулярно перевіряють дані своїх клієнтів у рамках фінансового моніторингу - якщо клієнт не оновить свої відомості вчасно, його рахунок може бути заблоковано.
Ця перевірка стосується як нових, так і існуючих клієнтів. Відповідно до постанови "Затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", перевірка включає процеси ідентифікації та верифікації клієнта. Це дозволяє банкам підтримувати актуальність даних.
Ідентифікація — це процес збору основних даних клієнта, таких як паспорт чи податковий номер.
Верифікація — це підтвердження, що надані дані дійсно належать конкретній особі, що часто відбувається за участі клієнта особисто в банку.
Є кілька основних причин, чому банки можуть вимагати повторну перевірку даних:
- Закінчення терміну дії документів: Якщо у клієнта застаріли документи, банк має право запросити нові.
- Регулярні перевірки: Банки періодично оновлюють інформацію для запобігання фінансовим злочинам, що є частиною вимог законодавства про фінансовий моніторинг.
- Підозра у фальсифікації документів: Якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих документів, рахунок може бути тимчасово заблоковано до підтвердження інформації.
Перевірки також обов'язкові при:
- відкритті рахунку;
- здійсненні фінансових операцій;
- встановленні ділових відносин з банком.
Частота оновлення даних визначається Національним банком України і залежить від рівня ризику клієнта:
- Високий рівень ризику — перевірка проводиться не рідше одного разу на рік.
- Середній рівень ризику — перевірка раз на 3 роки.
- Низький рівень ризику — перевірка раз на 5 років, за умови відсутності підозр.
Ці вимоги не слід ігнорувати, аби уникнути блокування рахунку.
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