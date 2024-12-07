Национальный банк Украины определил частоту обновления данных: высокий риск – раз в год, средний – раз в 3 года, низкий – раз в 5 лет.

Украинские банки регулярно проверяют данные своих клиентов в рамках финансового мониторинга – если клиент не обновит свои сведения вовремя, его счет может быть заблокирован.

Эта проверка относится как к новым, так и к существующим клиентам. Согласно постановлению "Утверждение Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", проверка включает в себя процессы идентификации и верификации клиента. Это позволяет банкам поддерживать актуальность данных.

Идентификация – это процесс сбора основных данных клиента, таких как паспорт или налоговый номер.

Верификация — это подтверждение, что данные действительно принадлежат конкретному лицу, что часто происходит при участии клиента лично в банке.

Есть несколько основных причин, почему банки могут потребовать повторной проверки данных:

Истечение срока действия документов : Если у клиента устарели документы, банк имеет право запросить новые.

: Если у клиента устарели документы, банк имеет право запросить новые. Регулярные проверки : Банки периодически обновляют информацию для предотвращения финансовых преступлений, являющихся частью требований законодательства о финансовом мониторинге.

: Банки периодически обновляют информацию для предотвращения финансовых преступлений, являющихся частью требований законодательства о финансовом мониторинге. Подозрение в фальсификации документов : Если возникают сомнения в достоверности предоставленных документов, счет может быть временно заблокирован до подтверждения информации.

Проверки также обязательны при:

открытии счета;

осуществлении финансовых операций;

установлении деловых отношений с банком.

Частота обновления данных определяется Национальным банком Украины и зависит от уровня риска клиента:

Высокий уровень риска – проверка проводится не реже одного раза в год.

– проверка проводится не реже одного раза в год. Средний уровень риска – проверка раз в 3 года.

– проверка раз в 3 года. Низкий уровень риска — проверка раз в 5 лет, при отсутствии подозрений.

Эти требования не следует игнорировать, чтобы избежать блокировки счета.

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