Украинские банки регулярно проверяют данные своих клиентов в рамках финансового мониторинга – если клиент не обновит свои сведения вовремя, его счет может быть заблокирован.
Эта проверка относится как к новым, так и к существующим клиентам. Согласно постановлению "Утверждение Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", проверка включает в себя процессы идентификации и верификации клиента. Это позволяет банкам поддерживать актуальность данных.
Идентификация – это процесс сбора основных данных клиента, таких как паспорт или налоговый номер.
Верификация — это подтверждение, что данные действительно принадлежат конкретному лицу, что часто происходит при участии клиента лично в банке.
Есть несколько основных причин, почему банки могут потребовать повторной проверки данных:
- Истечение срока действия документов : Если у клиента устарели документы, банк имеет право запросить новые.
- Регулярные проверки : Банки периодически обновляют информацию для предотвращения финансовых преступлений, являющихся частью требований законодательства о финансовом мониторинге.
- Подозрение в фальсификации документов : Если возникают сомнения в достоверности предоставленных документов, счет может быть временно заблокирован до подтверждения информации.
Проверки также обязательны при:
- открытии счета;
- осуществлении финансовых операций;
- установлении деловых отношений с банком.
Частота обновления данных определяется Национальным банком Украины и зависит от уровня риска клиента:
- Высокий уровень риска – проверка проводится не реже одного раза в год.
- Средний уровень риска – проверка раз в 3 года.
- Низкий уровень риска — проверка раз в 5 лет, при отсутствии подозрений.
Эти требования не следует игнорировать, чтобы избежать блокировки счета.
Последние новости Украины:
С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.
ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.
ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.