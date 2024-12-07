Украинские банки регулярно проверяют данные своих клиентов в рамках финансового мониторинга – если клиент не обновит свои сведения вовремя, его счет может быть заблокирован.

Эта проверка относится как к новым, так и к существующим клиентам. Согласно постановлению "Утверждение Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", проверка включает в себя процессы идентификации и верификации клиента. Это позволяет банкам поддерживать актуальность данных.

банк, банковская карточка

Идентификация – это процесс сбора основных данных клиента, таких как паспорт или налоговый номер.

Верификация — это подтверждение, что данные действительно принадлежат конкретному лицу, что часто происходит при участии клиента лично в банке.

Есть несколько основных причин, почему банки могут потребовать повторной проверки данных:

  • Истечение срока действия документов : Если у клиента устарели документы, банк имеет право запросить новые.
  • Регулярные проверки : Банки периодически обновляют информацию для предотвращения финансовых преступлений, являющихся частью требований законодательства о финансовом мониторинге.
  • Подозрение в фальсификации документов : Если возникают сомнения в достоверности предоставленных документов, счет может быть временно заблокирован до подтверждения информации.

Проверки также обязательны при:

  • открытии счета;
  • осуществлении финансовых операций;
  • установлении деловых отношений с банком.

ощадбанк, выплати, банк

Частота обновления данных определяется Национальным банком Украины и зависит от уровня риска клиента:

  • Высокий уровень риска – проверка проводится не реже одного раза в год.
  • Средний уровень риска – проверка раз в 3 года.
  • Низкий уровень риска — проверка раз в 5 лет, при отсутствии подозрений.

Эти требования не следует игнорировать, чтобы избежать блокировки счета.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.