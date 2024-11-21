Украинцы часто сталкиваются с ситуациями, когда их банковские карты блокируются - банки могут временно ограничить доступ к счетам по разным причинам, и ПриватБанк не исключение.
Многочисленные жалобы об этом появляются на сайте Минфина.
Однако ПриватБанк не может просто так заблокировать карту. Для этого должна быть весомая причина, и в большинстве случаев она связана с нарушением условий пользования банковскими услугами.
- Невыполнение обязательств : Например, неуплата кредита или невыполнение других условий договора (открытие/закрытие депозита и т.п.).
- Неактуальные данные : ПриватБанк требует регулярного обновления персональной информации, включая данные о местожительстве, работе, паспортных данных и финансовом состоянии.
- Судебные решения и исполнительное производство : Например, если у клиента есть просроченные долги или штрафы.
- Отсутствие финансовых операций на карте.
- Неверный ввод PIN-кода несколько раз подряд.
- Истечение срока действия карты .
Большинство из этих причин можно легко устранить. Например, если срок действия карты истек, достаточно обратиться в отделение банка для получения новой. Можно также позвонить в службу поддержки ПриватБанка, если проблема заключается в неправильном вводе пароля.
Последние новости Украины:
Все время находилась в больнице: у клиентки "ПриватБанка" забрали более 10 тысяч после похищения карт.
Клиент ПриватБанка хотел снять с карты доллары, но получил не все деньги: "Выдали 75% суммы".
Ощадбанк не выдал деньги: в отделении банка заявили, что средств нет.