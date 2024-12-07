Станом на початок грудня споживча інфляція становила 9,7% - інфляція в Україні в 2025 році перевищить теперішні показники.

У Національному банку України озвучили прогноз щодо рівня інфляції на найближчі роки - стали відомі причини інфляції.

Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії, інфляція в Україні в 2025 році перевищить теперішні показники.

Станом на початок грудня споживча інфляція становила 9,7%.

"Ймовірно, інфляція буде навіть більшою, ніж прогнозовано - понад 10%, але очікуємо зменшення до 7% наступного року і досягнення цілі в 5% до 2026 року", — зазначив Ніколайчук.

Причинами високої інфляції він назвав низький урожай, що вплинуло на ціни на продукти, енергетичні проблеми та зростання заробітних плат.

Заступник голови НБУ також зазначив, що уряд України не має великої впевненості в можливостях Нацбанку знизити інфляцію та має високі прогнози на наступні роки. Він також підкреслив, що підвищена інфляція цього року стала несподіванкою навіть для НБУ.

Щодо економічного зростання, Ніколайчук підтвердив, що прогнози щодо зростання економіки України на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році залишаються чинними, з огляду на результати майбутніх виборів у США.

Нагадаємо, згідно з прогнозами незалежних фінансових експертів, девальвація гривні в 2025 році не перевищить темпи 2024-го, а валютний ринок залишатиметься досить стабільним. На їхню думку, важливою причиною цього є значна міжнародна фінансова допомога, яку Україна отримуватиме від партнерів — майже 40 млрд доларів.

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